Этот овощ спасал японцев от голода во время войны: теперь его считают суперпродуктом

Этот овощ является отличным источником витаминов и минералов.

Капуста кале (кейл), или кудрявая капуста стала для японцев настоящим спасением от голода во время Второй мировой войны. Однако в Европе она стала популярной лишь в последнее десятилетие, хотя уже считается суперпродуктом из-за своей невероятной пользы для здоровья, пишет pysznosci.pl.

Что такое капуста кале

Кале - один из старейших сортов капусты, который в процессе эволюции не сформировал кочан. Вместо этого она имеет мясистые листья цвет которых варьируется от насыщенно-зеленого до темно-фиолетового. С ботанической точки зрения, она ближе к диким предкам капусты, чем к привычным белым или красным сортам, что объясняет её невероятную выносливость – ей не страшны даже морозы до -15 градусов Цельсия.

Как капуста кале спасла японцев

Во время второй мировой войны Япония столкнулась с крайней нехваткой продовольствия. Для решения этой проблемы доктор Ниро Эндо разработал аодзиру, или сок из зелёных листьев капусты кале, чтобы обеспечить мирное население концентрированной дозой витаминов и минералов.

Видео дня

В результате капуста кале, растущая там, где другие овощи гнили или замерзали, стала основополагающим ресурсом в борьбе с дефицитом витаминов и цингой среди японских семей. По сей день аодзиру является символом здоровья и долголетия в Японии.

Почему она так полезна

Капуста кале содержит мощный антиоксидант с противораковыми свойствами. Для его активации листья следует измельчить за 40 минут до обработки. Кроме того, она содержит больше кальция, чем молоко (на калорию), а витамина К - в количестве, покрывающем 700% суточной потребности. Она также содержит железо, что, несомненно, оценят те, кто придерживается растительной диеты.

Как готовить

Капуста кале обладает пикантным, слегка ореховым и землистым вкусом.

Для приготовления сырой капусты кале необходимо механически измельчить целлюлозные волокна. После измельчения её следует отжать с оливковым маслом и солью – листья станут тёмными, мягкими и сладкими.

Самая популярная закуска – это чипсы из капусты кале. Запечённые при температуре 150 градусов Цельсия в течение 10-12 минут, листья становятся хрустящими и нежными, заменяя высококалорийные закуски.

При этом капуста кале вкуснее всего после заморозков. Низкая температура заставляет крахмал расщепляться на простые сахара, полностью устраняя горечь. Если вы покупаете свежую капусту, заморозьте её на ночь.

Ранее диетолог рассказала, что капуста кейл полезнее в приготовленном виде. Нагревание способствует высвобождению минералов, таких как кальций и магний, и разрушению жёстких волокон, что облегчает её усвоение.

