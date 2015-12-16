Во Львове чиновник Минобороны требовал 15 тысяч гривень за передачу квартир для участников АТО

Как сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины, 42-летний руководитель одного из подразделений Министерства обороны во Львовской области требовал от представителя застройщика взятку за подпись акта передачи квартир для военнослужащих и участников АТО.

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"Выплата" проходила в два этапа. Первый раз начальник получил 5 тыс. грн. Во время получения второй части суммы чиновник был задержан.

Чтобы обезопасить себя и отвести подозрение, военнослужащий назначил встречу днем, прямо на улице, однако приехал на нее в форменной одежде. В указанное время мужчины встретились, чиновнику передали оставшуюся часть денег – 10 тыс. грн. Из портфеля руководителя правоохранители изъяли заранее помеченные деньги.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. За получение неправомерной выгоды должностному лицу из Минобороны грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Решается вопрос насчет избрания меры пресечения.