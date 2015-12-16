Во Львове чиновник Минобороны требовал 15 тысяч гривень за передачу квартир для участников АТО
Во Львове задержали чиновника Министерства обороны, который требовал от застройщика 15 тысяч гривень за передачу квартир для военных и участников антитеррористической операции.
Как сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины, 42-летний руководитель одного из подразделений Министерства обороны во Львовской области требовал от представителя застройщика взятку за подпись акта передачи квартир для военнослужащих и участников АТО.
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"Выплата" проходила в два этапа. Первый раз начальник получил 5 тыс. грн. Во время получения второй части суммы чиновник был задержан.
Чтобы обезопасить себя и отвести подозрение, военнослужащий назначил встречу днем, прямо на улице, однако приехал на нее в форменной одежде. В указанное время мужчины встретились, чиновнику передали оставшуюся часть денег – 10 тыс. грн. Из портфеля руководителя правоохранители изъяли заранее помеченные деньги.
Открыто уголовное производство по части 3 статьи 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. За получение неправомерной выгоды должностному лицу из Минобороны грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
Решается вопрос насчет избрания меры пресечения.