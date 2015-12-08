С начала года уволены 47 тысяч правоохранителей - Аваков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков сегодня на брифинге в ходе публичного отчета по выполнению Программы деятельности правительства.

Как отметил министр, на начало 2014 года в милиции работали около 180 тыс. человек.

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«Мы приступили к самому болезненному этапу, который сейчас проходит на ваших глазах. Это кадровые изменения. С начала года из органов внутренних дел уволено по разным причинам 47 тыс. человек», - заявил он.

«Мы приступили к переаттестации всех кадров МВД от рядового состава до начальника», - отметил Аваков.