С начала года уволены 47 тысяч правоохранителей - Аваков
16:13, 08 декабря 2015Общество
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В МВД Украины пройдут переаттестацию как рядовые сотрудники, так и начальники, при этом уже уволено 47 тыс. человек.
В МВД пройдут переаттестацию как рядовые сотрудники, так и начальники / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков сегодня на брифинге в ходе публичного отчета по выполнению Программы деятельности правительства.
Как отметил министр, на начало 2014 года в милиции работали около 180 тыс. человек.
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«Мы приступили к самому болезненному этапу, который сейчас проходит на ваших глазах. Это кадровые изменения. С начала года из органов внутренних дел уволено по разным причинам 47 тыс. человек», - заявил он.
«Мы приступили к переаттестации всех кадров МВД от рядового состава до начальника», - отметил Аваков.
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