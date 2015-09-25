Сестра Савченко просит Порошенко инициировать обмен украинских политзаключенных в РФ на российских пленных

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее письмо Вера Савченко в сопровождении народных депутатов внесла в Администрации президента.

«Мы сейчас несем письмо - обращение народных депутатов к Петру Алексеевичу с просьбой инициировать освобождение наших военнопленных, политзаключенных, находящихся в Российской Федерации. В письме написано, что речь идет о Савченко и Сенцове и о российских ГРУшниках Ерофееве и Александрове, но будем надеяться, что речь пойдет обо всех наших политзаключенных, находящихся сейчас в России", - сказала Савченко.

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Также она добавила, что письмо подписали более 100 народных депутатов, в том числе и от «Блока Петра Порошенко».

Вера Савченко добавила, что намерена посетить Генеральную ассамблею ООН и зачитать обращение своей сестры Надежды с трибуны ООН.

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"Я также лечу на саммит ООН, и как сестра Надежды, как ее голос, я выступлю с ее обращением. Также у меня будет просьба к Старому Свету помочь нашим первым лицам в решении вопроса с обменом наших политзаключенных", - сказала Вера Савченко.

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Кроме того, она выразила мнение, что обмен украинских военнопленных и политзаключенных на российских военнопленных можно будет осуществить после того, как суды в Украине и России вынесут приговоры по их делам. По словам Веры Савченко, юридическим механизмом обмена может стать договоренность о отбывания наказания на родине.