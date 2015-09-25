Президент наградил Сенцова и Кольченко орденами "За мужество"

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе президента, соответствующий указ подписан 24 сентября.

В пресс-службе напомнили, что 39-летний Сенцов, уроженец Симферополя, был активным участником Революции Достоинства, принимал участие в Автомайдане. В мае 2014 года в оккупированном Крыму представители российской власти задержали его вместе с 25-летним Кольченко и еще несколькими украинцами.

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25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был приговорен к 20 годам, Кольченко – к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима по сфабрикованным обвинениям в подготовке терактов.