ГПУ создала подразделение по расследованию преступлений террористов и российских войск в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Управление будет работать в составе 34 человек: прокуроров, следователей, процессуальных руководителей. Оно будет заниматься исключительно расследованием, объединением, аккумуляцией, анализом и направлением уголовных дел в суд, которые касаются документального подтверждения, сбора доказательств и получения в перспективе приговоров национальных украинских судов о ведении агрессивной войны, российского военного вторжения на территорию Украины, содействия террористическим организациям «ДНР», «ЛНР» и т. п. Отныне мы имеем единое целостное подразделение, которое будет заниматься исключительно этими делами в системе ГПУ", - сказал Матиос.

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Как сообщал УНИАН, в СНБО раскрыли данные о жертвах российской вооруженной агрессии в Украине.