В СНБО раскрыли данные о жертвах российской вооруженной агрессии в Украине (инфографика)
15:03, 03 сентября 2015Война
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В результате российской вооруженной агрессии в Украине погибли 65 детей, 165 - получили ранения, 1300 человек пропали без вести.
REUTERS
Об этом сообщили в СНБО, обнародовав данные о многочисленных преступлениях России против украинцев.
По данным Совета национальной безопасности и обороны, 1 миллион 396 тысяч 800 граждан Украины стали вынужденными переселенцами в результате вооруженной агрессии России на Донбассе.
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Среди страшных преступлений, к которым причастны боевики, - обстрелы мирных городов, репрессии против украинских активистов и священников, убийства и пытки пленных, разграбление Донбасса, введение в "ДНР" смертной казни и катастрофа Boeing 777.
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