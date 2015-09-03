В СНБО раскрыли данные о жертвах российской вооруженной агрессии в Украине (инфографика)

Об этом сообщили в СНБО, обнародовав данные о многочисленных преступлениях России против украинцев.

По данным Совета национальной безопасности и обороны, 1 миллион 396 тысяч 800 граждан Украины стали вынужденными переселенцами в результате вооруженной агрессии России на Донбассе.

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Среди страшных преступлений, к которым причастны боевики, - обстрелы мирных городов, репрессии против украинских активистов и священников, убийства и пытки пленных, разграбление Донбасса, введение в "ДНР" смертной казни и катастрофа Boeing 777.