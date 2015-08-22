Бойцы полка "Днепр-1" получили полковые награды – рыцарские кресты доблести

Как сообщил Радио Свобода почетный командир полка Юрий Береза, вручение наград, выполненных в форме казацкого креста, было приурочено ко Дню памяти милиционеров, погибших при исполнении служебных обязанностей, и к годовщине Иловайской трагедии.

Среди удостоенных награды – 30 погибших бойцов полка «Днепр-1»; их награды вручили родным и близким.

Кроме того, рыцарские кресты за героизм и мужество получили 17 воинов «Днепра» – участников Иловайских событий, а также командир спецподразделения аэроразведки полка.

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«Если взять статистику, сколько милиционеров погибло до событий прошлого года и сколько за последние полтора года, то будет примерно одинаковое количество: за годы Независимости, за 22 года, – 35, а полк «Днепр-1» за год потерял примерно такое же количество бойцов. Эти торжества проходят ради них, ради их детей, ради их родителей. Сейчас готовится к выходу вторая часть фильма «Все будет «Днепр», она будет посвящена трагическим Иловайским событиям, там сняты родные практически всех погибших бойцов. Мы также создали Рыцарский крест доблести – полковую награду, которая должна объединять. Он основан благодаря и ветеранам, и родителям», – сказал Юрий Береза.

Во время торжеств священники УПЦ Киевского патриархата отслужили молебен по погибшим, а также освятили фундамент храма Покрова Пресвятой Богородицы, строительство которого началось на территории базы «Днепра».

Ранее УНИАН сообщал, что полк специального назначения Министерства внутренних дел Украины "Днепр-1" в четверг, 20 августа, вышел из поселка Пески Донецкой области, передав свои позиции на первой линии обороны подразделениям Вооруженных сил Украины.