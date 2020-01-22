В ГПУ объяснили, почему не могут заочно осудить по делам Майдана беглых подозреваемых

По словам прокурора Донского, украинские суды отказываются признавать этих подозреваемых беглецами, потому как Интерпол не вносит их в базу розыска.

Для заочного осуждения в делах Майдана подозреваемых, которые сбежали и скрываются на территории России, необходимо в законодательстве предусмотреть термин "международный розыск".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-конференции заявил прокурор Офиса генпрокурора, который расследует дела Майдана, Алексей Донской.

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«Что касается заочного судебного следствия, то основная проблематика в том, что она связана с международным розыском, понятие которого в уголовном процессуальном законе отсутствует. Именно поэтому судебная практика трактует это понятие исключительно как объявление лица в розыск Интерполом. Хотя сам Интерпол это опровергает», - сказал он.

По словам Донского, «в Интерполе утверждают, что международный розыск - это лишь одно из средств международного розыска. Но судебная практика отождествляет розыск Интерпола и международный розыск, и там где Интерпол нам отказал в розыске по так называемым политическим мотивам, мы не можем получить разрешение на заочное судебное разбирательство».

Поэтому, подчеркнул прокурор, есть насущная необходимость внесения изменений в Уголовный процессуальный кодекс, «и у нас есть работники, которые работают над разработкой соответствующего законопроекта».

Он также добавил, что, «если соответствующие изменения в УПК будут внесены, то это разблокирует процесс заочных судов над подозреваемыми по делам Майдана: следствию нужно будет доказать в суде, что принимались меры по розыску подозреваемых, скрывающихся за границей или на временно оккупированных территориях, но эти меры не смогли обеспечить привод лица в суд, даже если точно известно, где именно скрывается такое лицо».

По словам Донского, внесение таких изменений позволит передать в суд несколько дел в отношении высокопоставленных должностных лиц времен экс-президента Виктора Януковича и чиновников среднего звена, бежавших в Россию.