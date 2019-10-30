Британская газета Financial Times отныне будет писать Kyiv вместо Kiev
07:09, 30 октября 2019Общество
11 0
Издание прислушивалось к аргументам Украины, изменив написание Киева.
Все новые и новые издания переходят на написание названия украинской столицы в корректной транскрипции / фото УНИАН
Ежедневная британская финансовая газета Financial Times переходит на правильное написание названия украинской столицы на английском языке.
Читайте такжеKyiv not Kiev: ВВС изменяет написание украинской столицы
Об этом сообщает посольство Украины в Соединенном Королевстве в Twitter.
Теперь в публикациях газеты будут писать Kyiv вместо Kiev.
В посольстве назвали это отличной новостью и поблагодарили газету за то, что прислушалась к аргументам Украины, исправив написание Киева.
Как сообщал УНИАН, ранее другое британское издание The Telegraph изменило написания украинской столицы: вместо Kiev писать Kyiv.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter