Британская газета Financial Times отныне будет писать Kyiv вместо Kiev

Издание прислушивалось к аргументам Украины, изменив написание Киева.

Ежедневная британская финансовая газета Financial Times переходит на правильное написание названия украинской столицы на английском языке.

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Об этом сообщает посольство Украины в Соединенном Королевстве в Twitter.

Теперь в публикациях газеты будут писать Kyiv вместо Kiev.

В посольстве назвали это отличной новостью и поблагодарили газету за то, что прислушалась к аргументам Украины, исправив написание Киева.

Как сообщал УНИАН, ранее другое британское издание The Telegraph изменило написания украинской столицы: вместо Kiev писать Kyiv.