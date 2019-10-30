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Британская газета Financial Times отныне будет писать Kyiv вместо Kiev

07:09, 30 октября 2019
Общество
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Все новые и новые издания переходят на написание названия украинской столицы в корректной транскрипции / фото УНИАН

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Об этом сообщает посольство Украины в Соединенном Королевстве в Twitter.

Теперь в публикациях газеты будут писать Kyiv вместо Kiev.

В посольстве назвали это отличной новостью и поблагодарили газету за то, что прислушалась к аргументам Украины, исправив написание Киева.

Как сообщал УНИАН, ранее другое британское издание The Telegraph изменило написания украинской столицы: вместо Kiev писать Kyiv.

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Теги: #Kyiv not Kiev