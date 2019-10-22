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Kyiv not Kiev: еще одно ведущее западное издание изменяет написание украинской столицы

07:58, 22 октября 2019
Мир
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Инициативу МИД Украины поддержало уже немало европейских столиц и городов, а также СМИ / фото УНИАН

Об этом в Twitter сообщает посольство Украины в Соединенном королевстве.

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«Это официально! The Telegraph только что сообщила нам, что решила изменить стиль написания названия столицы Украины: отныне она будет использовать Kyiv, а не Kiev», – говорится в сообщении.

Как известно, в начале октября 2018 года Министерство иностранных дел Украины начало онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой обращается к иностранным СМИ и иностранным аэропортам с целью корректировки правописания города Киев латиницей (#KyivNotKiev). Немало европейских столиц и городов уже поддержали эту инициативу.

Во время пребывания Украины в составе СССР в англоязычных средствах информации закрепилась транслитерация названия украинской столицы в способ, который соответствовал русскому произношению, то есть Kiev. Украинская власть настаивает, что сейчас правильно передавать название близко к произношению, свойственной украинскому языку, то есть Kyiv.

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Теги: #Великобритания#МИД Украины#Kyiv not Kiev