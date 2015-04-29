Порошенко учредил юбилейную медаль "70 лет Победы над нацизмом" - указ

Соответствующий указ президента Украины № 249/2015 размещен на сайте главы государства.

"На празднование 70-й годовщины Победы над нацизмом, чествование подвига, мужества и самоотверженности борцов против нацизма, за свободу и независимость Отечества, в соответствии с пунктом 25 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: учредить награду президента Украины — юбилейную медаль "70 лет Победы над нацизмом", - говорится в документе.

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Также Порошенко поручил Кабинету министров Украины вместе с Государственным управлением делами обеспечить с участием Национального банка Украины изготовление награды президента Украины — юбилейной медали "70 лет Победы над нацизмом", бланков удостоверений и футляров к ней, решив в установленном порядке вопрос относительно финансового обеспечения соответствующих мероприятий.

Кроме этого в указе утверждены положение о знаке отличия президента Украины — юбилейную медаль "70 лет Победы над нацизмом" и рисунок знака отличия президента Украины — юбилейной медали "70 лет Победы над нацизмом".