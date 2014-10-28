Порошенко учредил медаль "70 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков"

Соответствующий указ главы государства № 829/2014 опубликован на президентском сайте.

"С целью достойного награждения граждан по случаю 70-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и в соответствии с пунктом 25 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: Учредить награду президента Украины – медаль "70 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков", - говорится в указе.

Читайте такжеПутин поздравил "братский народ Украины" с 70-летием освобождения от фашистовКабинету министров вместе с Государственным управлением делами поручено обеспечить с участием Национального банка Украины изготовление награды президента Украины - медали "70 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков", бланков удостоверений и футляров к ней, решив в установленном порядке вопрос о финансовом обеспечении соответствующих мероприятий.