Литургию во Владимирском соборе вместе с Филаретом отслужили четверо архиереев бывшей УПЦ КП

Протоиерей Александр Шмурыгин сообщил, что патриарх Филарет в ближайшее время намерен созвать пресс-конференцию, на которой даст ответы на все вопросы журналистов.

Божественную литургию и молебен за священномученика Макария сегодня вместе с почетным патриархом Православной церкви Украины Филаретом во Владимирском соборе отслужили еще четверо архиереев бывшей Украинской православной церкви Киевского патриархата.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам возле Владимирского собора сообщил один протоиерей Александр Шмурыгин.

Он отметил, что в божественной литургии приняли участие, кроме патриарха Филарета, еще четверо архиереев, а также священники.

"Это те же архиереи, которые служили всенощное бдение вчера, и об этом есть сообщение на нашем сайте", - сказал Шмурыгин, отвечая на вопрос, кто именно сегодня из иерархов служил литургию вместе с патриархом Филаретом.

Также он добавил, что сегодня патриарх Филарет не планирует общаться с журналистами, однако пообещал, что в ближайшее время намерен созвать пресс-конференцию в своей резиденции на улице Пушкинской.

"Встреча патриарха со СМИ и ответы на все ваши вопросы состоятся совсем скоро, в течение сегодняшнего дня мы вам об этом сообщим", - сказал Шмурыгин.

По информации ТСН.ua, недавно патриарх Филарет направил письма архиереям на бланке УПЦ КП, что вызвало волну беспокойств тем, что Томос, о котором так долго договаривались на высшем государственном уровне, может быть отозван вселенским патриархом Варфоломеем. Этот тезис подтвердил и предстоятель ПЦУ Епифаний.

Вместе с тем в Министерстве культуры заверили, что УПЦ КП ликвидирована 15 декабря 2018 года во время Объединительного собора.

По данным журналистов, после сегодняшней литургии по священномученику Макарию во Владимирском соборе священники во главе с патриархом Филаретом якобы должны обсудить изменение церковного устава и восстановление УПЦ Киевского патриархата.