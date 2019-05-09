Филарет хочет восстановить УПЦ КП и возглавить ее - СМИ

Церковный конфликт стал очевидным и переходит в публичную плоскость.

Киевский патриархат все еще существует – по крайней мере, так считает бывший его глава Филарет.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью ТСН.

Накануне в СМИ появились копии приглашений на встречу за подписью Филарета, сделанные на бланках Киевского патриархата, распущенного еще в декабре перед объединительным собором. Такие приглашения получили почти все епископы ПЦУ, а некоторые выложили документы в соцсети. Филарет приглашает церковных чиновников на так называемую братскую беседу. По информации ТСН, он собирает архиереев, чтобы обсудить перспективы восстановления Киевского патриархата, который бы Филарет предпочел сам возглавить.

Читайте такжеЕпифания не позвали: Филарет приглашает архиереев на праздник от имени несуществующей УПЦ КП

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний сообщил, что его на эту встречу не приглашали. При этом владыка признал, что конфликт с Филаретом, который после роспуска Киевского патриархата является "почетным патриархом", существует - с момента образования Поместной церкви они ни разу не правили службу вместе.

По мнению Епифания, даже разговоры о возвращении в прошлое – губительны для церкви, поскольку ведут обратно в изоляцию. "Говорить сейчас о каком-то возвращении неуместно. Мы должны говорить о нашем будущем, о нашем единстве. Потому что в будущем мы должны еще много сделать для того, чтобы эта церковь была признана со стороны других поместных православных церквей. Если мы возвращаемся в прошлое – автоматически это путь в никуда, это путь в изоляцию, это возвращение к тому состоянию, в котором мы находились до 11 октября, до соответствующих решений со стороны Константинопольского патриархата", - подчеркнул митрополит Киевский и всея Украины.