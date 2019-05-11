Минкульт ответил на заявление Филарета: УПЦ КП не существует

В ведомстве отметили, что заявления о якобы возобновлении деятельности в Украине такого религиозного объединения как УПЦ КП являются такими, что не соответствуют действительности.

Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) прекратила существование, когда вошла в состав Православной церкви Украины (ПЦУ).

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Об этом говорится в сообщении Министерства культуры в ответ на заявление почетного патриарха ПЦУ Филарета о том, что УПЦ КП до сих пор существует. «Постановлением Поместного собора бывшей Украинской православной церкви Киевского патриархата, которое было принято 15.12.2018 года, накануне Всеукраинского православного Объединительного собора, деятельность такого объединения, как Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), была прекращена путем объединения и присоединения к созданной Православной церкви Украины», – говорится в сообщении Минкульта.

В ведомстве добавили, что на основании упомянутого решения Поместного собора министерством было признано такими, что утратили действие, приказы о регистрации устава УПЦ КП.

"В связи с вышеизложенным Министерство культуры отмечает, что заявления о якобы возобновлении деятельности в Украине такого религиозного объединения как УПЦ КП являются такими, что не соответствуют действительности", - говорится в заявлении.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил 9 мая в интервью ТСН, что церковь, в которой он был патриархом, еще существует. На этой неделе в средствах информации появились копии приглашений на встречу с Филаретом. Они рассылались на бланках Киевского патриархата, приглашение получили почти все епископы ПЦУ. Филарет приглашает церковных чиновников на так называемую братскую беседу.