Денисова прислала Москальковой обращение и медицинские справки, подтверждающие тяжелое состояние Гриба

Украинский омбудсмен в очередной раз подчеркнула, что голодовка, которую Гриб объявил, угрожает его жизни.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова направила уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой обращение и необходимые медицинские справки, подтверждающие тяжелое состояние незаконно осужденного украинца Павла Гриба.

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Об этом украинский омбудсмен сообщила в социальной сети Facebook. «Сейчас она (Москалькова - УНИАН) обладает всей необходимой информацией и знает, что непредоставление необходимой медицинской помощи может привести к фатальным последствиям для жизни Павла. Поэтому я еще раз призвала российского омбудсмена вмешаться в процесс для обеспечения надлежащих условий содержания украинца и оказания медицинской помощи», - говорится в сообщении.

Денисова в очередной раз подчеркнула, что голодовка, которую Гриб объявил в знак протеста на вынесенный ему приговор, угрожает его жизни, поскольку он находится в критическом состоянии.

Как сообщал УНИАН, о задержании Гриба стало известно 28 августа 2017 года, когда об этом заявил его отец Игорь Гриб, на то время член общественного совета Госпогранслужбы Украины.

По словам отца, 24 августа 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с Татьяной Ершовой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России. Позже стало известно, что украинец содержится в СИЗО в Краснодаре. Российские следователи обвиняли его в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России не допускает украинских врачей к Павлу в СИЗО.

29 января 2019 года Денисова заявила, что Гриб находится на грани жизни и смерти и нуждается в немедленной операции на сердце.

22 марта Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Гриба к шести годам колонии общего режима по обвинению в якобы «пособничестве терроризму».

После приговора Гриб объявил голодовку. Парень требует допустить к нему врачей и уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову.

В МИД Украины заявили, что Гриб может не выдержать этапирования из следственного изолятора в колонию. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал международное сообщество оказать давление на РФ для освобождения Гриба.