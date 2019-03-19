Вместо каштанов в Киеве вдоль дорог и аллей высадят другие деревья

Каштаны оставят только в парках и скверах.

В Киеве каштаны, которые много лет считаются символом города, оставят только в парках и скверах, а те, что растут вдоль дорог и аллей, заменят на платаны, клены и другие деревья.

Об этом заместитель генерального директора коммунального объединения "Киевзеленстрой" Дмитрий Заруба сообщил в интервью изданию "Вечерний Киев.

"Каштаны, высаженные вдоль столичных дорог, к сожалению, уже не выдерживают современных условий города - загрязнения воздуха, потепления климата, размножения таких вредителей, как минирующая моль - бабочка, с которыми в Киеве запрещено бороться химическими средствами. В конце концов соль, которую зимой используют в качестве противогололедного средства, разрушает корневую систему любимых киевлянами деревьев", - сказал Заруба.

По его словам, на столичных аллеях каштаны заменят на более устойчивы деревья: платаны, катальпы, акации, клены и сакуры.

"В то же время, в парках и скверах каштаны не только останутся, но и будут высаживаться новые. Ведь с каштанами связана история Киева, поэтому нет смысла менять и искать новый зеленый символ столицы", - заверил Заруба.

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Как сообщал УНИАН, в июне 2018 года городские власти предложили киевлянам выбрать новые деревья для улицы Крещатик вместо каштанов, которые "плохо выживают в условиях повышенного уровня засоленности почв и загазованности воздуха".

10 октября начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малёваный сообщил, что по результатам "электронного голосования" киевляне определили три вида деревьев в качестве альтернативы каштанам для озеленения главной улицы города: платан гибридный, горькокаштан красноцветковый, вишня птичья Plena.

Ветка с цветком каштана является визитной карточкой столицы Украины много лет. Она была запечатлена на гербе Киева в период 1969-1995 годы (в советское время до 1960-х годов город был без герба).

После обретения Украиной независимости герб Киева был изменен, и в 1995 году решением Киевсовета в качестве герба утверждено стилизованное изображение архангела Михаила.

В настоящее время городские власти создали рабочую группу и заявили о намерении провести конкурс на новое изображение герба столицы.

По словам заместителя городского головы - секретаря Киевсовета Владимира Прокопива, в настоящее время Киев использует символику, которая "не в полной мере соответствует принципам, правилам и традициям европейской геральдики".