В Одессе задержали трех человек со взрывчаткой (фото)

Как сообщил УНИАН начальник отдела по связям с общественностью Владимир Шаблиенко, на улице Малиновского сотрудники одесского управления по борьбе с организованной преступностью и уголовного розыска проводят спланированную спецоперацию.

«Задержаны трое подозреваемых, в автомобиле предварительно обнаружена взрывчатка. Подробности будут сообщены после завершения первоочередных следственных действий», - отметил Шаблиенко.

Читайте такжеЗа информацию об организаторах последнего взрыва в Одессе активисты уже предлагают 100 тысяч гривеньОн добавил, что у каждого из задержанных изъято по гранате. На месте продолжают работать правоохранители. Задержание произошло возле Малиновского рынка.

Общая площадь земельного участка, на котором расположен данный промтоварный рынок, составляет более 5 га, под торговыми местами - 2,8 га. На территории рынка - более 1 тысячи рабочих мест.