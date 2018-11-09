В Одессе разоблачили конвертационный центр, через который деньги перечислялись в РФ

Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составлял более 50 млн грн. По предварительным данным, в общей сложности дельцы успели «отмыть» более 120 млн грн.

В Одессе правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра с многомиллионным оборотом, через который часть средств перечислялась в Россию.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с работниками Управления СБУ в области разоблачили и ликвидировали схему минимизации налоговой нагрузки при переводе средств за границу.

Отмечается, что 8 ноября во время обысков правоохранители изъяли 18 млн грн в разной валюте (более 7,5 млн грн, $220,036 тыс., более 130 тыс. евро и более 150 тыс. российских рублей), а также документацию черновой бухгалтерии.

По данным пресс-службы, фиктивные операции действовали для сбора и обналичивания средств предприятий области, а также минимизации налогов.

В настоящее время проверяется информация о перечислении средств на счета фирм, находящихся в России (Москве и Ростове-на-Дону) с использованием оффшорных компаний на Кипре.

Как отметили в пресс-службе Управления СБУ в области, через одесский конвертационный центр переводились в наличные деньги украинских предприятий.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что организаторы «конверта» предлагали местным предпринимателям переводить деньги в наличные через фиктивные финансово-хозяйственные операции и оказывали «услуги» по минимизации налогов. Клиентами злоумышленников были десятки предприятий реального сектора экономики, работающих на территории Одесского региона.

«Сотрудники СБ Украины также установили, что часть средств перечислялась на счета предприятий страны-агрессора в Москве и Ростове-на-Дону через оффшорные компании», - сообщили в управлении.

Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составлял более 50 млн грн. По предварительным данным, в общей сложности дельцы успели «отмыть» более 120 млн грн.

По данным пресс-службы УСБУ, правоохранители задержали одного из курьеров во время передачи денег организатору.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет прокуратура Одесской области по ст. 364 Уголовного кодекса ("злоупотребление властью или служебным положением").