СБУ "накрыла" конвертационный центр боевиков и поймала курьера с пакетом денег (фото, видео)

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

«При содействии должностных лиц одного из крупнейших коммерческих банков Украины злоумышленники с начала 2015 года незаконно перевели в наличность почти 200 млн грн. Также конвертационный центр предоставлял услуги по минимизации обязательных платежей в госбюджет и незаконному формированию налогового кредита», - говорится в сообщении.

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Всего в сделки были вовлечены более 30 предприятий из разных регионов Украины, в том числе и те, что расположены на временно оккупированных территориях, отметили в СБУ.

Кроме того, сотрудники Управления СБУ в Днепропетровской области задержали курьера, у которого изъяли более 600 тыс. грн наличными, поддельную финансово-хозяйственную документацию предприятий и компьютерную технику с системами «клиент-банк».

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к функционированию конвертационного центра, добавили в ведомстве.