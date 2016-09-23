Спецслужбы разоблачили в Киеве конвертационный центр с месячным оборотом более 90 миллионов гривень
Служба безопасности Украины пресекла незаконную деятельность конвертационного центра в Киеве, месячный оборот которого превышал 90 млн грн.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
«Конверт» предоставлял предприятиям Киевского региона «услуги» по уклонению от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет Украины и их легализации. В незаконной сделке были задействованы свыше 30 фиктивных субъектов хозяйственной деятельности», - говорится в сообщении.
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Отмечается, что во время проведения санкционированных обысков в офисных помещениях «конвертцентра» в Шевченковском районе столицы и по адресам проживания участников сделки правоохранители изъяли компьютерную технику, финансово-хозяйственную документацию и 30 печатей фиктивных фирм.
Также оперативники спецслужбы задержали трех курьеров конвертационного центра во время получения 2 млн грн наличности в банковском учреждении.
Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ст. 205, ст. 209 и ст. 212 Уголовного кодекса Украины.