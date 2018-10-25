В рамках строительства нового ЖК киевский застройщик реконструирует государственный детский сад

В сентябре SAGA Development начала продажи квартир в ЖК Happy House. Концепция жилого комплекса комфорт-класса ориентирована на молодые семьи с детьми.

ЖК Happy House расположен по адресу пр. Победы, 72 на территории заброшенного детского сада № 494, который застройщик реконструирует и превратит в современное дошкольное учреждение. Детский сад останется государственным и станет основным элементом инфраструктуры жилого комплекса.

В ходе реконструкции территория сада будет увеличена с 948 до 1495 кв. м, количество воспитанников вырастет с 80 до 120 детей. Сад будет занимать три этажа одной из секций жилого комплекса, там разместятся 10 групповых площадью до 72 кв. м. У него будет закрытая территория с автономной охраной. Предусмотрены группы краткосрочного и долгосрочного пребывания – оставить детей можно будет на весь день или несколько часов.

«В микрорайоне, где строится ЖК Happy House, много высших учебных заведений и молодых семей. Запрос на качественную инфраструктуру от них огромен, и мы постараемся этот запрос удовлетворить», – отмечают в SAGA Development.

Другими элементами инфраструктуры станут детский центр развития, Mama Hub для молодых родителей, семейное кафе, магазин игрушек и детского питания. На территории обустроят детские, спортивные площадки и места для отдыха.

Жилой комплекс Happy House будет представлять собой четырехсекценное здание с высотой секций 15, 18 и 24 этажа. В доме будет 300 квартир, в каждой секции на этаже предусмотрено не более 4-5 квартир.

Покупателям предлагают большое разнообразие планировок. Площадь однокомнатных квартир – 32-57 кв. м. Маленькие квартиры-студии подойдут для студенческих семей, не обремененных бытом. В квартирах побольше спальня отделена от кухни-гостиной – там вполне комфортно разместится пара с маленьким ребенком. Двухкомнатные квартиры – от 51 до 100 кв. м, трехкомнатные – 90-171 кв. м, четырехкомнатные – 124-168 кв. м. В однокомнатных квартирах есть гардеробные, в 2-4-комнатных предусмотрено по 2 санузла, в некоторых вход в санузел – из спальни. Во многих 3-х и 4-комнатных квартирах есть панорамные террасы – идеальное место для барбекю в кругу большой семьи или вечернего отдыха с видом на город.

Двор дома будет закрыт для автомобилей, для них предусмотрен подземный паркинг. Девелопер благоустроит двор соседнего дома: обустроит бульвар, установит удобные скамейки, отремонтирует входы в парадные.

«Наша задача – создание устойчивого сообщества жителей микрорайона, которые будут не отделятся друг от друга заборами, а общаться, вместе проводить досуг и воспитывать детей», – подчеркивают в компании.

Рядом с ЖК крупные торговые центры, станция метро «Берестейская», остановки трамвая, троллейбусов и автобусов. Для прогулок и утренних пробежек отлично подойдет парк «Нивки», расположенный в 5 минутах ходьбы.

На старте продаж купить квартиру в ЖК Happy House можно по цене 20 564 грн за квадратный метр. Действует рассрочка до ввода в эксплуатацию с первым взносом от 30%. Семьям с детьми застройщик предлагает специальные условия, подробности которых можно узнать в отделе продаж по номеру 044 299 57 70.