Из-за обстрелов боевиками на Луганщине погибла семья - две женщины и 14-летняя девочка

10 января в дежурную часть Новоайдарского РО ГУМВД Украины в Луганской области поступило сообщение от жительницы села о том, что во дворе дома в поселке Кряковка погибли три человека.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook начальник пресс-службы Главного управления МВД в Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, на место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы Новоайдарского райотдела милиции.

«Учитывая то, что этот поселок находится рядом с поселком Трехизбенка, и они чаще всего страдают от обстрелов боевиков, правоохранители обратились за помощью и прикрытием к 12 военнослужащим батальона территориальной обороны «Киев». Вместе с военнослужащими на помощь правоохранителям выехали и бойцы батальона «Айдар», - написала Татьяна Погукай.

Она сообщила, что, прибыв на место происшествия, во дворе дома, находящегося на окраине поселка, правоохранителями были обнаружены тела погибших - 14-летней девочки и ее 64-летней бабушки, а в доме было обнаружено тело погибшей 50-летней мамы. Эта семья месяц назад похоронила владельца дома, отца девочки.

Читайте такжеВ необходимости воевать за Донбасс уверен каждый второй украинец - соцопросКак выяснилось, люди погибли в результате артиллерийского обстрела поселка, который вели боевики с трех до шести утра из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Несколько снарядов попали во двор дома. Во время осмотра трупов на телах установлены телесные повреждения в виде многочисленных осколочных ран.

Во время работы сотрудников милиции на месте происшествия, в лесополосе, на расстоянии примерно 500 метров, военнослужащими был замечен танк боевиков, осуществлявший корректировку ствола в направлении дома, во дворе которого находилась следственно-оперативная группа. Через несколько минут боевики начали обстреливать из пулеметов правоохранителей, написала Погукай.

"Но военнослужащие 12 батальона территориальной обороны «Киев» и бойцы «Айдара» дали достойный отпор боевикам, тем самым предоставили возможность правоохранителям провести следственные действия, изъять вещественные доказательства и вывезти тела погибших женщин", - сообщила она.