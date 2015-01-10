В Станице Луганской вторые сутки продолжаются бои: разрушены более 10 жилых домов

В Станице Луганской вторые сутки продолжаются бои, разрушено более 10 жилых домов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя Луганской облгосадминистрации Геннадия Москаля.

По его словам, самая «сложная ситуация остается в Станице Луганской, где уже вторые сутки не стихают артиллерийские обстрелы и перестрелки, которые периодически перерастают в ближние бои».

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«За минувшую ночь боевики «ЛНР» неоднократно обстреливали районный центр из артиллерии, минометов и «Градов», в результате чего на нескольких улицах в центральной части разрушены более десяти жилых домов. Кроме того, в результате прямых попаданий снарядов загорелись дом культуры и детский сад. Ни света, ни центральной воды и теплообеспечения в Станице сейчас нет. По состоянию на сегодняшний обед есть информация об одном раненом мирном жителе, однако подворные обходы и осмотры разрушенного жилья представителями местной власти еще не проводились из-за опасности. Перестрелки с применением автоматов, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов в Станице продолжаются», - сообщил Москаль.

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Также под интенсивные обстрелы из артиллерии попало село Валуйское, прилегающее к райцентру. Взрывными волнами и осколками здесь повреждены несколько жилых домов, информация о пострадавших выясняется.

Кроме того, под обстрелы из оружия разного вида, в том числе артиллерии, минометов и систем «Град», попали населенные пункты Трехизбенка, Крымское (Новоайдарский район), Станица Луганская, Счастья и Горное.