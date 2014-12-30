В Николаевской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального масштаба.

Такое распоряжение подписал первый заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации (ОГА) Николай Романчук в 4.30 утра.

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По словам Николая Романчука, при ОГА работает «горячая линия» для оказания помощи тем, кто попал в чрезвычайную ситуацию. Просьба ко всем, кто знаете о случаях, где люди стали заложниками снежных заносов, звонить (0512) 37-40-51.

"В очередной раз прошу всех николаевцев, жителей области и гостей нашего края - не выезжать на автодороги, а детей, беременных женщин и пожилых людей - не выходить из дома без особой необходимости. Большинство критических ситуаций на дорогах возникли, в большой степени, из-за халатности некоторых водителей, особенно тех, кто управляет грузовиками. Стихия разгулялась не на шутку, я прошу всех реально оценивать ситуацию, и не подвергать свою жизнь и жизнь других людей опасности, не препятствовать работе спецтехники и прислушиваться к рекомендациям сотрудников ГСЧС и ГАИ", - сказал Николай Романчук.

Кроме этого отмечается, что трамваи и троллейбусы в Николаеве сегодня не выйдут на маршруты из-за снега.