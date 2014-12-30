Из снежных заносов на дорогах в южных областях освобождены почти 3 тысячи машин

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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29 декабря из-за резкого ухудшения погодных условий (гололедица, сильный снегопад, метели с порывами ветра) на автомобильных дорогах общего пользования южных областей образовались отложения снега толщиной до 40-50 см и снежные сугробы высотой от 1 м, что значительно осложнило движение и привело к возникновению заторов.

С целью обеспечения безопасности движения и проведения расчистки дорог от снега были введены временные ограничения и запреты на отдельных участках дорог.

В Одесской области ограничено движение большегрузных транспортных средств во всех направлениях при въезде в Одессу. Временно запрещено движение на дороге Одесса-Рени и Одесса-Киев. В виду образования сугробов образовались заторы на участках дорог Одесса-Мелитополь, Одесса-Кучурган, Одесса-Ильичевск, Одесса-Южный.

В Николаевской области закрыто движение автотранспорта до окончания ненастья на всех дорогах общего пользования.

В Запорожской области ограничено движение грузового автотранспорта и пассажирских автобусов на автодороге Харьков-Симферополь.

В Херсонской области запрещено движение всех видов транспорта на автодороге Одесса-Мелитополь.

Значительные снежные осадки не давали возможности своевременно убирать снег и ликвидировать снежные сугробы.

Учитывая сложность обстановки, подразделения ГСЧС на автодорогах, где усложнено движение, обеспечили пункты обогрева, горячее питание, тяжелую снегоуборочную технику.

К расчистке дорог, высвобождению транспортных средств из снежных сугробов и оказанию помощи водителям и пассажирам привлечены подразделения ГСЧС, Укравтодора, ГАИ, техника и работники коммунальных служб (всего около 2900 человек и 1650 единиц техники).

Координацию действий в областях осуществляют оперативные группы Главных управлений (Управлений) ГСЧС.