"1+1" начал вещание в оккупированном боевиками Донецке

Сегодня, 28 ноября, с окраин Донецка на захваченные районы города и прилегающие территории начал вещать телеканал «1+1».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

«Его можно смотреть на 41 телевизионном канале», - говорится в сообщении.

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В Нацсовете также напомнили, что на сегодняшний день на Донецк и захваченные территории распространяется сигнал телеканала «Украина» - на 8 ТВК, «5 канала» - на 21 ТВК и «Радио 24» - на частоте 96,5 Мгц.

Жителям Донецка и захваченных прилегающих территории для получения информации украинских телерадиокомпаний Нацсовет рекомендует перенастроить антенны своих приемников.