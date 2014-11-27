В Донецке из-за обстрелов боевиков погибли 12-летний ребенок и женщина

В результате артобстрела микрорайона "Азотный" в Куйбышевском районе Донецка погибли 12-летний ребенок и женщина.

Об этом говорится в сообщении на сайте горсовета Донецка.

«По предварительным данным, погибли 2 мирных жителя: 12-летний ребенок, находящийся на улице возле дома №40 по ул. Саянская, и женщина, в результате прямого попадания снаряда в квартиру №7 по ул. Бутурлиновская, 55. Информация о пострадавших уточняется», - говорится в сообщении.

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Обстановка в городе наряженная. Микрорайон «Азотный» подвергся обстрелу около 13.00. Снарядами повреждены дома №41 по ул. Бутурлиновская и № 20 по ул. Смольная. Вследствие попадания снарядов возникли пожары. Дежурные наряды МЧС приступили к ликвидации возгораний.