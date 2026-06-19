Китай разработал беспроводную солнечную станцию в космосе: как энергия попадет на Землю

Годами ученые и инженеры подчеркивали потенциал солнечной энергии, получаемой из космоса, для решения проблемы нехватки энергии на Земле.

Исследователи Сидяньского университета в Китае разрабатывают новые технологии для сбора солнечной энергии в космосе и ее беспроводной передачи на Землю. Проект Zhuri, или "В погоне за солнцем", направлен на создание систем, способных передавать энергию с геостационарной орбиты, расположенной на расстоянии более 36 000 километров, пишет Interesting Engineering.

При помощи куполообразных зеркал диаметром 4,8 метра, подвешенных к 75-метровой башне, ученые планируют концентрировать свет на солнечных панелях. Затем вырабатываемая электроэнергия преобразуется в микроволны и передается на расстояние более 100 метров на преобразовательную антенну, которая преобразует волны обратно в пригодную для использования энергию.

Испытания показали, что система способна передавать энергию на уровне нескольких киловатт и одновременно направлять ее на несколько движущихся целей. Команда ученых также экспериментирует с линзами Френеля шириной 2-7 метров, которые еще более эффективно фокусируют свет. Ученые подсчитали, что для станции мощностью в один гигаватт – достаточной для среднего по размеру города – потребуются зеркала, охватывающие сотни метров.

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Как отметили авторы, солнечная энергетика в космосе обладает значительными преимуществами по сравнению с наземными установками. Причина в том, что плотность солнечной энергии на орбите может достигать шестикратного уровня по сравнению с поверхностью Земли. При этом она не зависит от ночных циклов, погоды или атмосферных помех.

А проблемами остаются, в частности, обеспечение возможности развертывания складных или самособирающихся конструкций, достижение точного микроволнового наведения и обеспечение безопасности луча для летательных аппаратов и окружающей среды.

Поэтому вывод установок на орбиту остается долгосрочной целью. А в более близкой перспективе рассматриваются такие применения, как беспроводная зарядка спутников на орбите или обеспечение электропитанием лунных баз - с орбиты или поверхности Луны.

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Напомним, что компания SpaceX Илона Маска запустила больше спутников, чем все остальное человечество за всю свою историю. По состоянию на 12 июня 2026 года SpaceX запустила 15 262 спутника. А все остальные организации, правительства и компании с начала космической эры в 1957 году вывели на орбиту 15 138 аппаратов.

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