Компания Маска запустила больше спутников, чем остальное человечество за всю историю, - аналитик

Эксперты прогнозируют, что если нынешняя тенденция сохранится, лидерство SpaceX будет только укрепляться.

Компания SpaceX Илона Маска запустила больше спутников, чем все остальное человечество за всю свою историю. Об этом сообщил аналитик американской аэрокосмической компании Astranis Space Technologies Кристиан Кайл.

"Они это сделали. SpaceX теперь запустила больше спутников, чем все остальное человечество вместе взято за всю историю", - написал он на своей странице в сети X.

В подтверждение своих слов специалист представил график, где указано количество запусков.

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Из него следует, что по состоянию на 12 июня 2026 года SpaceX запустила 15 262 спутника. Для сравнения: все остальные организации, правительства и компании с начала космической эры в 1957 году вывели на орбиту 15 138 аппаратов.

Основная часть космических аппаратов, выведенных компанией SpaceX на орбиту, приходится на системы Starlink и Starshield.

Starlink - это глобальная спутниковая система, которую развертывает SpaceX для обеспечения доступа к высокоскоростному широкополосному спутниковому интернету в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.

Starshield - это военная версия Starlink с улучшенным шифрованием и рядом других функций безопасности. Система разработана специально для правительственных, военных и разведывательных нужд.

В отличие от многих других операторов, которые обычно выводят на орбиту лишь несколько аппаратов за один запуск, SpaceX регулярно запускает десятки спутников в рамках одной миссии ракеты Falcon 9.

В сочетании с рекордной для отрасли частотой запусков это позволило компании наращивать орбитальную группировку темпами, не имеющими прецедентов в истории.

Разработанная SpaceX ракета Falcon 9 в значительной степени революционизировала космическую отрасль.

Этого удалось достичь благодаря многократному использованию первой ступени ракеты-носителя. Это позволило снизить стоимость запусков, повысить надёжность полётов и обеспечить беспрецедентную гибкость как коммерческим, так и научным миссиям.

Эксперты прогнозируют, что если нынешняя тенденция сохранится, лидерство SpaceX будет только укрепляться.

SpaceX - другие новости

Главная революция для компании SpaceX еще впереди. Она связана с полностью многоразовой космической системой Starship, которая является самой большой, самой массивной и самой мощной ракетой-носителем в истории.

Ранее УНИАН сообщал, что SpaceX активно работает над новой версией космической системы, получившей название Starship V4. Предполагается, что она будет обладать еще большей грузоподъемностью, чем более ранние прототипы.

Сообщалось также, что компания SpaceX отложила запланированную на этот год миссию на Марс, сосредоточив вместо этого свои усилия на подготовке высадки на Луну.

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