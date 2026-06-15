Люди скоро смогут проводить в космосе значительно больше времени, и вот почему

Эта космическая станция позволит людям жить в космосе без потери костной и мышечной массы.

На горизонте – космические станции с искусственной гравитацией, которые позволят людям отправляться в глубины Солнечной системы. Американская компания Vast разрабатывает крупный орбитальный жилой модуль, который будет создавать имитацию гравитации с помощью центростремительной силы.

Это позволит людям жить в космосе долгосрочно без тяжёлых последствий невесомости, открывая возможность длительных миссий на Марс и за его пределы, пишет The Telegraph.

Том Шелли, вице-президент по привлечению частных экипажей в Vast, заявил: "Космические станции с искусственной гравитацией позволяют нам исследовать всё более далёкие уголки космоса".

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Одна из проблем пребывания людей в космосе – потеря костной и мышечной массы из-за побочных эффектов жизни в условиях микрогравитации. Но если создать станцию с искусственной гравитацией, вы будете жить в той же гравитационной среде, что и здесь, на Земле. Теория говорит, что тогда можно проводить в космосе больше времени – и, следовательно, исследовать его глубже и дальше.

Он добавил: "По сути, наш бизнес – это "сохранение жизни людей"".

Как это работает

Концепцию вращающейся антигравитационной космической станции впервые предложил российский учёный-ракетчик Константин Циолковский, а впоследствии её активно продвигал немецко-американский пионер космонавтики Вернер фон Браун.

Принцип работы таков: по мере вращения станции возникает центробежная сила, прижимающая астронавтов к полу. При правильно подобранной скорости это ощущение неотличимо от планетарной гравитации.

Сейчас астронавты на орбитальных станциях, таких как Международная космическая станция, находятся в условиях микрогравитации и парят в воздухе, потому что корабль постоянно находится в состоянии свободного падения вокруг Земли. На более далёких космических миссиях – например, к Луне – астронавты испытывают настоящую невесомость.

Жизнь без гравитации крайне вредна для здоровья: она вызывает потерю костной и мышечной массы, ослабление сердечной мышцы, изменения иммунной системы, а также проблемы со зрением и когнитивными функциями.

Космические агентства десятилетиями рассматривали идею создания гравитации путём вращения станций – чтобы избежать этих проблем со здоровьем, – однако до недавнего времени она оставалась в области научной фантастики. Эта концепция была исследована в фильме "Космическая одиссея 2001 года".

Сейчас над антигравитационными системами работает несколько компаний. В прошлом году российская государственная ракетная корпорация "Энергия" представила проект космической базы, которая будет вращаться со скоростью пять оборотов в минуту, создавая центробежную силу, имитирующую 50% земного притяжения.

Планы Vast - Haven-1, Haven-2 и станция с гравитацией

Vast планирует запустить свой первый жилой космический модуль Haven-1 в следующем году, а полноценная космическая станция Haven-2 должна начать работу к 2030 году. После этого компания приступит к созданию станции с искусственной гравитацией – на это, по её оценкам, уйдёт десять лет и более.

Станция рассчитана на экипаж из 40 человек и будет создавать искусственную гравитацию, вращаясь со скоростью 3,5 оборота в минуту. "Идея состоит в том, чтобы вывести эти станции значительно дальше в Солнечную систему", – добавил Шелли. Это рассчитано на очень долгий срок – мы говорим о десятилетии и более. Это скорее собственная цель нашей компании, а не попытка достичь целей, поставленных государственными агентствами.

Но прежде чем раскрутить станцию для создания искусственной гравитации, нужно научиться строить и эксплуатировать её – именно этому и посвящены Haven-1 и Haven-2, как говорится в материале. Джед Маккалеб, основатель Vast, заявил, что хочет дать миллионам людей возможность жить в Солнечной системе – позволяя цивилизации развиваться и одновременно сохраняя Землю.

Кто полетит первым

Говоря о том, кем могут быть первые обитатели, Шелли добавил: "Haven-1 и Haven-2 – это прежде всего научные платформы. Возможно, туда полетит частное лицо, но это будет человек с определённой научной программой. Есть состоятельные люди, которые ищут следующую главу, следующий вызов в своей жизни. У них есть финансовые ресурсы, чтобы взяться за это уникальное приключение, и они хотят вложить своё время и способствовать развитию человеческих возможностей".

Это немного похоже на новый Эверест. Для кого-то это пункт из списка желаний, но поверх этого мы накладываем науку, которая действительно ценна для жизни и здоровья на Земле.

К примеру, сейчас ведется много работы со стволовыми клетками, с выращиванием кристаллов белка – и частные лица могут вносить свой вклад: предоставлять данные, отдавать своё тело на исследования и пополнять биометрические базы данных, которые изучают, как люди разных типов реагируют на условия космоса.

NASA и Стэнфордский университет разработали концепцию вращающейся космической станции ещё в 1975 году – она получила название Stanford Torus. Кольцеобразная станция диаметром более 1,6 километра была рассчитана на 10 000 постоянных жителей.

В 2011 году NASA также начало разработку вращающейся кольцевой станции Nautilus-X, однако проект был закрыт из-за бюджетных ограничений.

Ранее УНИАН сообщал, что атмосферу Марса научились превращать в кислород.

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