Земля пережила пять массовых вымираний: ученые спорят, началось ли шестое

Последнее произошло 66 миллионов лет назад.

Биологи утверждают, что человечество запустило шестое массовое вымирание в истории Земли – и в отличие от предыдущих пяти, на этот раз причиной является не астероид и не вулканы, сообщает Space Daily.

По их словам, за последние 500 миллионов лет Земля пережила пять катастроф, каждая из которых уничтожила большую часть живого на планете. Последняя – 66 миллионов лет назад, когда астероид диаметром около 10 километров ударил в район современного Мексиканского полуострова Юкатан и положил конец динозаврам. После каждой такой катастрофы природа восстанавливалась – но на это уходили миллионы лет. Млекопитающие, включая людей, занимают экологическое пространство, освободившееся именно тогда.

Массовое вымирание – это когда за короткий геологический период исчезает не менее 75% всех видов на планете. Согласно справочнику Музея естественной истории, "короткий" в этом контексте означает менее 2,8 миллиона лет. По этому стандарту – каждое из пяти предыдущих событий однозначно подпадает под определение.

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Сегодня картина тревожная. Исследование 2015 года в журнале Science Advances под руководством Герардо Себальоса из Национального автономного университета Мексики зафиксировало 477 исчезновений позвоночных с 1900 года – тогда как естественный фон прогнозирует лишь около девяти.

Таким образом, текущие темпы вымирания позвоночных в 8–100 раз превышают норму. Количество видов, исчезнувших за последнее столетие, в естественных условиях исчезало бы за 800–10 000 лет.

Еще более масштабные потери фиксируются среди беспозвоночных – улиток, слизней и других существ, которых мы обычно не замечаем. Обзор 2022 года в Biological Reviews под руководством Роберта Коуи из Университета Гавайев оценил, что с 1500 года Земля могла уже потерять от 150 000 до 260 000 видов – то есть от 7,5 до 13% всего известного биологического разнообразия.

По мнению исследователей, предыдущие оценки были занижены, поскольку ученые сосредоточивались преимущественно на крупных и "красивых" животных.

Главное отличие от предыдущих катастроф – причина. Предыдущие пять вымираний были вызваны внешними силами: оледенением, извержениями вулканов, обеднением океанов на кислород, астероидом.

Нынешнее ускорение вымирания, как говорится в материале, является следствием одного вида – человека. Мы преобразовали около половины пригодной для жизни поверхности планеты под сельское хозяйство и города, повысили концентрацию CO2 в атмосфере примерно на 50% выше доиндустриального уровня и подкислили поверхностные слои океанов примерно на 30%.

Впрочем, не все ученые согласны с формулировкой "шестое массовое вымирание". Джон Винс из Университета Аризоны и Кристен Сабан из Гарварда в статье PLOS Biology проанализировали данные более 163 000 видов растений и животных. За последние 500 лет вымерло лишь 102 рода – менее 2% родов млекопитающих и менее 0,5% всех оцененных родов. До порога в 75%, определяющего массовое вымирание, еще очень далеко. По мнению Винса, термин "шестое массовое вымирание" преувеличивает то, что подтверждают данные на сегодняшний день.

Но в основном обе стороны сходятся: биоразнообразие сокращается, темпы ускоряются, а причина – человеческая деятельность. Спор – лишь о том, как это правильно назвать.

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