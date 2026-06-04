Ученые объяснили, откуда на Земле взялось золото

Они до сих пор спорят, является ли слияние нейтронных звезд единственным источником богатства во Вселенной.

Каждый грамм золота в банковских сейфах и в ваших обручальных кольцах имеет поразительное космическое происхождение. Об этом сообщает издание Space Daily.

Тайну появления драгоценных металлов удалось окончательно раскрыть благодаря фиксации космической катастрофы под кодовым названием GW170817.

Так, 17 августа 2017 года две нейтронные звезды в далекой галактике завершили свой миллионный танец и столкнулись за долю секунды. Этот взрыв породил колоссальное количество тяжелых элементов, среди которых было около 200 земных масс золота и почти 500 земных масс платины.

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Обычные звезды, которые мы видим на небе, просто бессильны в создании ювелирных украшений. По имеющимся данным, стандартный термоядерный синтез в недрах звезд останавливается на железе, ведь дальнейшее объединение ядер требует огромного вливания энергии извне, а не выделяет ее.

Для появления золота потребовался так называемый r-процесс – быстрое захватывание нейтронов, которое возможно только в условиях экстремальной плотности во время космического столкновения, известного как килонова.

Что касается нашей планеты, то все золото Земли появилось еще до рождения самого Солнца. Как отмечают исследователи, облако межзвездной пыли, из которого сформировалась Солнечная система, уже было щедро "посыпано" остатками древних космических катастроф. Когда Земля была расплавленной, большая часть золота просто утонула в ее ядре. То золото, которое человечество добывает сегодня, попало в земную кору значительно позже – благодаря интенсивному бомбардировке астероидами уже после формирования ядра планеты.

Впрочем, ученые до сих пор спорят, является ли слияние нейтронных звезд единственным источником богатства во Вселенной. По мнению астрофизиков, частота таких столкновений может быть слишком низкой, чтобы объяснить такое количество золота в космосе, поэтому не исключено, что свой вклад внесли и другие экстремальные явления – например, коллапсары или гигантские вспышки магнетаров.

Сбережения драгоценностей

Ранее УНИАН писал, что Сингапур хочет превратиться в один из ведущих мировых центров хранения и торговли золотом. Для этого власти рассматривают строительство новых высокозащищённых хранилищ, в том числе рядом с аэропортом Чанги, чтобы привлечь золотые резервы центральных банков других стран.

Ключевая цель Сингапура – конкурировать с традиционными центрами золотого рынка, такими как Гонконг и Лондон, а также укрепить своё влияние в мировой финансовой системе. По данным Всемирного совета по золоту, центральные банки владеют почти 39 тысячами тонн золота – это около 18% всего золота, когда-либо добытого человечеством. Даже небольшая доля этого рынка может принести стране значительные преимущества.

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