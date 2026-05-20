Учёные обнаружили рекордное количество морских жителей за год: что это за существа (фото)

По предварительным оценкам, до 90 % обитателей океана до сих пор остаются совершенно неизученными.

За прошедший год биологи открыли рекордное количество новых живых организмов, населяющих дно мирового океана. Всего обнаружили 1121 ранее неизвестный вид, сообщает abcnews.

Ученые из профильного фонда Nippon – Nekton Ocean Census, который является крупнейшей в мире миссией по ускорению океанических исследований, называют этот результат огромным прорывом. По их словам, такие данные крайне необходимы для защиты экосистемы планеты. Само же количество ежегодных открытий подскочило сразу на 54%.

Среди удивительных находок оказались уникальные кораллы, крабы, креветки, морские ежи и актинии. Некоторые из этих существ прекрасно чувствуют себя на огромной глубине – более шести километров под водой.

В частности, в австралийском Морском парке Кораллового моря исследователи заметили загадочную "призрачную акулу" – химеру, которая является далекой родственницей современных акул и скатов. Эти существа появились на Земле задолго до динозавров, отделившись в другую эволюционную ветвь почти 400 миллионов лет назад.

Также в подводных вулканических горах вблизи Японии нашли особых червей, которые живут внутри хрупких стеклянных губок. А недалеко от французского Марселя в морской пещере обнаружили уникальную средиземноморскую креветку с яркими оранжевыми полосами.

Всего специалисты провели 13 масштабных экспедиций в самые отдаленные уголки планеты. Исполнительный директор фонда Мицуюку Унно подчеркнула, что благодаря глобальному сотрудничеству ученым удалось достичь как полярных глубин, так и тропических морей, продемонстрировав невероятное богатство подводной жизни.

По предварительным оценкам, до 90% обитателей океана до сих пор остаются абсолютно неизученными. В то же время обычно с момента первого обнаружения нового вида до его официального описания в научных трудах проходит около 13 лет.

Как пояснила руководительница научного отдела Ocean Census Мишель Тейлор, сейчас идет настоящая гонка со временем. Многие существа рискуют полностью вымереть еще до того, как люди успеют их зафиксировать и внести в каталоги.

