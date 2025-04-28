Личность женщины неизвестна, но, похоже, она была человеком высокого социального положения.

Археологи в Перу обнаружили захоронение женщины из элиты с замечательными погребальными принадлежностями, включая декоративные изделия из клюва тукана и перьев ара.

Как пишет Live Science, женщина жила где-то между 3000 и 1800 годами до н. э., и ее хорошо сохранившееся тело было найдено в руинах древнего города Асперо, который находится на западе Перу, примерно в 700 метрах от Тихого океана, сказано в заявлении Министерства культуры Перу.

Интересно, что ее тело было завернуто в различные материалы, включая хлопчатобумажные ткани, пучки растительных волокон, циновки и сети. Ее кожа, волосы и ногти хорошо сохранились, что необычно, поскольку человеческие останки в этом районе обычно состоят только из костей.

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Женщина умерла в возрасте от 20 до 35 лет и была похоронена с разнообразным погребальным инвентарем, включая панель, вышитую перьями ара, клюв тукана, инкрустированный зелеными и коричневыми бусинами, раковину амазонской улитки, около 30 бататов и рыболовную сеть.

Отмечается, что личность женщины неизвестна, но, похоже, она была человеком высокого социального положения. Она жила в то время, когда в этом районе процветала культура, известная как цивилизация Караль. Она была известна своими крупными городами и поселками и названа в честь археологического памятника Караль, города площадью 526 гектаров, в котором находились пирамиды и храмы. Цивилизация Караль принесла в регион городскую жизнь в масштабах, которых он не имел прежде.

В то время, когда цивилизация Караль процветала, и когда жила эта женщина, в городе Асперо было по меньшей мере 22 архитектурных комплекса, а его жители, по-видимому, занимались рыболовством и торговлей.

Археологи отметили, что женщины, жившие в этой цивилизации, могли достигать высокого социального положения. В 2016 году ученые в Асперо обнаружили останки женщины, похороненной с различными погребальными принадлежностями, включая четыре броши, вырезанные в форме птиц и обезьян.

Интересно, что у цивилизации Караль не было известной системы письма, поэтому ученые не знают имен или титулов, которые носили люди. Поэтому они должны полагаться на археологические находки, чтобы определить, как жили люди. Ученые также не знают исторических названий Караль и Асперо.

Археологи сейчас анализируют тело женщины и погребальный инвентарь, чтобы узнать больше о ее здоровье, что она ела и как она умерла. Раскопки в Асперо продолжаются уже 20 лет, и в будущем, вероятно, будут сделаны новые находки.

Новости археологии

Археологи, работающие в Северной Македонии, возможно, обнаружили останки Линка, древнего города, который был столицей королевства Линкестис. Для подтверждения находки необходим дополнительный анализ, но, если она подтвердится, открытие может раскрыть местоположение места, где родилась бабушка Александра Великого по отцовской линии.

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