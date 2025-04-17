Барро подчеркнул, что состоявшиеся переговоры и следующая встреча являются свидетельством того, что Европа получила место за столом переговоров.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что следующий раунд переговоров по завершению войны в Украине состоится в Лондоне на следующей неделе.

Об этом Барро сообщил в Париже после встречи представителей США, Франции, Великобритании, Германии и Украины, передает Радио Свобода.

"Эти очень открытые, очень искренние обсуждения способствовали продвижению в размышлениях европейцев, украинцев и американцев, которые договорились встретиться снова на следующей неделе в Лондоне, чтобы продолжить диалог на этой основе - с тем, чтобы мы могли надеяться уже вскоре достичь прекращения огня, на которое украинцы уже согласились и на которое мы надеемся, что Россия также согласится", - сообщил министр.

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Барро подчеркнул, что переговоры, которые состоялись, и следующая встреча являются свидетельством того, что Европа получила место за столом переговоров. Он добавил:

"Долгое время существовали опасения, что европейцы не будут участвовать в переговорах - но сегодня именно в Париже европейцы, американцы и украинцы впервые собрались вместе".

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку инициативе Дональда Трампа по скорейшему прекращению войны и подчеркнул готовность тесно сотрудничать с Соединенными Штатами.

"Сегодня мы имели позитивную и конструктивную дискуссию о путях достижения прекращения огня и установления всеобъемлющего, длительного мира. Я дважды говорил с президентом Зеленским - до и после встреч - чтобы сохранить четкую координацию. Переговоры продолжатся на следующей неделе в Лондоне", - написал он в соцсети Х.

Переговоры в Париже - детали

От США в Париж прибыли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог и спецпосланник Стив Уиткофф. Киев представляли глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. От Германии в Париж отправились политический директор МИД ФРГ Гюнтер Зауттер и советник федерального правительства по внешней политике и политике безопасности Йенс Плетнер.

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