В пустыне нашли наскальные рисунки, изображающие 'ужасающее' завоевание Синая (фото)

В то время Синайский полуостров был в основном населен кочевыми группами.

Археологи обнаружили в Синайской пустыне наскальные рисунки возрастом 5000 лет, изображающие жестокое завоевание региона Древним Египтом. Об этом пишет Live Science.

"Наскальные рисунки ужасающе показывают, как египтяне колонизировали Синай и поработили его жителей", - сказано в заявлении археологов.

Отмечается, что на рисунке изображен мужчина, поднимающий руки в знак триумфа, в то время как другой мужчина стоит на коленях со стрелой в груди и связанными за спиной руками. Рядом также находится лодка и надпись, гласящая, что Мин, египетское божество, связанное с плодородием, является "правителем медного региона".

"[Глядя] на всю композицию, мы можем предположить, что лодка была связана с египетским правителем, торжествующий человек - с богом Мином… а поверженный и убитый человек - с местными жителями", - пишут археологи в новом исследовании.

По их словам, в Древнем Египте лодки часто использовались как метафора фараона.

Интересно, что ранее на Синае были обнаружены другие примеры наскальной живописи, датируемые примерно 5000 лет назад, которые позволяют предположить, что египтяне завоевали этот регион примерно в то время. Команда ученых написала:

"Мотивацией для египетских экспедиций на юго-западный Синай было не просто абстрактное расширение территории, а, в частности, наличие минеральных ресурсов, особенно меди и бирюзы".

Соавтор исследования Людвиг Моренц, профессор египтологии Боннского университета, утверждает, что в то время Синай был в основном населен кочевыми группами.

"Наскальная панель, безусловно, представляет собой одно из самых ранних изображений господства на другой территории", - сказал он.

По словам ученых, интересная деталь заключается в том, что рядом с изображением лодки раньше была надпись, которая, возможно, называла имя правителя Египта, но она была намеренно стерта. Однако неясно, кто ее стер, когда и почему. В истории Египта было несколько случаев, когда имя фараона стиралось после прихода к власти нового правителя, но неясно, относится ли это к данному случаю.

Наскальные рисунки были обнаружены Мустафой Нур-эль-Дином, археологом из Асуанской инспекции Министерства древностей Египта, во время обследования, проведенного в 2025 году. Археологи считают, что поблизости еще предстоит найти другие наскальные рисунки.

"Исследования только начались, и мы планируем первую более масштабную экспедицию", - написали ученые.

