Ученые нашли древнейшие в мире наскальные рисунки: где они расположены

Древнейшее из известных наскальное искусство предшествует появлению современных людей в Европе и оно было найдено в индонезийской пещере.

Ученые идентифицировали самое древнее из известных наскальное искусство - отпечаток руки, созданный не менее 67 800 лет назад в Индонезии.

Это произведение искусства в пещере на юго-востоке Сулавеси, является самым ранним археологическим свидетельством проживания Homo sapiens на островах между азиатским и австралийским континентальными шельфами, согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature.

Как пишет Livescience, это открытие может заполнить важный пробел в понимании пути, который предки коренных австралийцев совершили, прежде чем достичь континента не менее 60 тыс. лет назад.

"Люди, создавшие эти рисунки на Сулавеси, были частью более широкого населения, которое распространилось по региону и достигло Австралии", - прокомментировал ведущий автор исследования Ади Агус Октавиана, археолог из Национального агентства исследований и инноваций Индонезии.

Хотя ученые не знают значения этого рисунка, отпечатки рук указывают на то, что художники принадлежали к относительно большой группе с собственной культурной идентичностью, считает соавтор исследования Максим Обер, археолог и геохимик из Университета Гриффита в Австралии.

Доисторическое наскальное искусство

Доисторические наскальные рисунки, то есть изображения на скальных поверхностях, таких как стены пещер или скальные убежища, были обнаружены по всему миру, от гравюр возрастом 12 тыс. лет в Саудовской Аравии до рисунков возрастом 4 тыс. лет вдоль границы США и Мексики.

Самый древний из ранее датированных наскальных рисунков - отпечаток руки возрастом около 66 700 лет, найденный в Испании. Ученые посчитали, что он был оставлен неандертальцами, поскольку данные говорят о том, что современные люди достигли Европы лишь 54 тыс. лет назад. Однако метод датирования, использованный для этой находки, является спорным.

Что еще оставили древние люди

Тем не менее, люди создавали искусство еще дольше, чем эти примеры. Самый древний известный рисунок - это хэштег возрастом 73 тыс. лет на камне из Южной Африки, а раковина возрастом 540 тыс. лет с зигзагообразными узорами из Индонезии, возможно, была создана Homo erectus.

Что еще нашли на Сулавеси

Сулавеси обладает богатым наследием, включая изображение человека, взаимодействующего с бородавчатой ​​свиньей, датируемое 51 200 годами назад.

В рамках более масштабного проекта по документированию доисторического искусства на Сулавеси Обер и его команда изучили 11 рисунков, найденных в восьми пещерах: семь отпечатков рук, две человеческие фигуры и два геометрических узора.

Ученые полагают, что эти рисунки были созданы Homo sapiens, поскольку изображение суженных пальцев технически сложно. Трафареты могли быть созданы путем распыления пигмента на руки ртом. Это открывает возможность извлечения ДНК из изображений.

"Мы могли бы получить генетические данные людей, которые это делали. Это было бы потрясающе", - выразил мнение Обер.

Важность открытия на Сулавеси

Идентификация древнейших наскальных рисунков на Сулавеси является важным открытием, поскольку добавляет еще одну точку данных о пути распространения людей по островной Юго-Восточной Азии и Австралии.

Это открытие подтверждает предположение о том, что современные люди достигли Австралии, проплыв северным маршрутом из современного Борнео на Сулавеси, а затем через западную Папуа (западную половину острова Новая Гвинея) или индонезийский остров Мисул, пишут авторы исследования.

