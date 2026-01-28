Ученые нашли существ, которые пользуются именами почти как люди

Однако процесс создания имени радикально отличается от того, как это происходит у людей.

Давать личные имена живым существам и даже некоторым предметам кажется сугубо человеческой чертой. Однако исследования ученых свидетельствуют, что некоторые животные, вероятно, тоже понимают концепцию имен и обращаются друг к другу по имени. Об этом в авторской статье для Forbes пишет американский эволюционный биолог Скотт Треверс.

Он отмечает, что дельфины, которые и без того считаются одними из самых умных существ на планете после людей, способны издавать довольно богатый репертуар звуков от щелчков до высокочастотного свиста. И похоже, что некоторые комбинации звуков дельфины используют именно так, как мы используем имена.

Треверс ссылается на исследования 2006, 2013 и 2023 годов, в которых ученые анализировали именно этот аспект коммуникации дельфинов. Очень показательной находкой стало то, что дельфины не просто издают собственные уникальные комбинации звуков, но и могут копировать характерные свисты других. При этом дельфины так же реагируют на эти звуки, если они были записаны людьми и затем воспроизведены с помощью технических средств.

Вместе с тем Треверс отмечает, что речь дельфинов по своему строению совсем не похожа на человеческую, поэтому сравнение концепций человеческих имен с именами дельфинов является несколько условным.

"Свист дельфинов не структурирован в алфавитном или символическом порядке; он не используется и не воспринимается сентиментально или значимо так же, как наш. Тем не менее, данные свидетельствуют о том, что использование ими характерных свистов является референциальным: крик одного дельфина может представлять эту особь для другого, так же, как вы бы использовали чье-то имя, чтобы обратиться к нему в разговоре", – пишет ученый.

Ключевое отличие в человеческих и дельфиньих именах заключается в том, как именно эти имена возникают. У нас родители дают ребенку имя, состоящее из условно "случайной" комбинации звуков. У дельфинов все иначе. Каждый дельфин самостоятельно развивает свою собственную голосовую "подпись" в процессе взросления и приобретения социального опыта. И вот эта "подпись", которую могут использовать другие дельфины, и является чем-то вроде имени.

