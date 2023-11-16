До сих пор подобное поведение у нечеловекоподобных животных не фиксировалось.

Слоны вероятно дают друг другу имена, которые используют в общении. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, предварительно опубликованного в научной прессе, но еще не рецензированного согласно правилам научных публикаций, пишет Independent.

Исследователи, изучавшие поведение слонов в кенийской саванне, обнаружили, что слоны обращались друг к другу с помощью отдельных специфических звуков. Сначала ученые считали, что здесь имеет место известная у дельфинов и попугаев механика, когда "обращение" является имитацией голоса того, к кому "обращаются". Однако наблюдения показали, что это не так.

Ученые проанализировали 527 низкочастотных криков слонов в обширной экосистеме Самбуру на севере Кении и 98 криков в национальном парке Амбосели на юге Кении. Анализ выявил специфический гул, которым слоны обращаются к конкретным "абонентам". Причем обращение к одному и тому же слону от разных его сородичей было весьма схожим.

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В результате исследователи пришли к выводу, что могут с большей точностью идентифицировать "абонента" по структуре обращения, чем просто вслепую.

В общей сложности ученые смогли найти 119 уникальных "абонентов" и воссоздали записи обращений, адресованных конкретно к 17 слонам, чтобы увидеть их реакцию. Эксперимент показал, что "абоненты" активнее реагируют на записанное и воспроизведенное специфическое обращение к ним, чем на воспроизведенное обращение к другому слону.

Исследователи считают, что наличие имен позволяет слонам привлекать внимание конкретной особи и улучшать его координацию при путешествиях в поисках ресурсов, когда они находятся вне поля зрения друг друга.

"Насколько нам известно, это исследование является первым доказательством голосового обращения к конспецифам [представителям того же вида] без имитации голоса слушателя у нечеловекоподобных животных. Это может иметь важные последствия для нашего понимания эволюции языка", — говорят авторы исследования.

Другие открытия о поведении животных

Как писал УНИАН, ученые проанализировали звуки, с помощью которых общаются коты. Исследование показало, что пушистики имеют достаточно широкий арсенал инструментов для общения друг с другом и с людьми.

Также мы рассказывали, что домашние собаки по-разному реагируют, когда к ним обращаются мужчины и женщины. Оказалось, что женские обращения собакам больше по нраву, чем когда к ним обращаются мужчины.

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