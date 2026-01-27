Мурлыканье кошек уникальнее, чем их мяуканье, - ученые

Кошки используют мяуканье, когда обращаются к людям, а мурлыканье у каждого животного уникально.

Новое исследование, проведенное учеными из Берлинского музея естествознания и Неапольского университета имени Федерико II, показывает, что мурчание домашней кошки является гораздо более надежным сигналом индивидуальной идентичности, чем ее мяуканье, сообщает SciTechDaily.

Издание отмечает, что мяуканье существенно меняется в зависимости от контекста, тогда как мурчание остается неизменным и уникальным для каждой кошки.

Исследователи применяли методы автоматического распознавания речи и использовали записи из Архива звуков животных Берлинского музея естествознания. Они изучили голосовые проявления как домашних, так и диких кошек и показали, что одомашнивание значительно увеличило вариативность мяуканья.

Видео дня

"Люди больше всего обращают внимание на мяуканье, поскольку кошки в основном используют эти звуки, обращаясь к нам. Но после тщательного изучения акустической структуры оказалось, что ровное, ритмичное мурлыканье является лучшим ориентиром для идентификации отдельных кошек", - пояснил один из авторов исследования Данило Руссо.

Команда, в состав которой также входила биоакустик Мирьям Кнерншильд из Берлинского музея естествознания, проанализировала мяуканье и мурлыканье с помощью инструментов, которые в первую очередь разработаны для автоматического распознавания речи человека.

Она хотела выяснить, насколько точно компьютер может сопоставить каждый звук с соответствующей кошкой, опираясь только на его акустические особенности. В статье добавляется, что оба типа звуков содержали индивидуальные особенности, но мурчание было заметно более надежным.

"Каждая кошка в нашем исследовании имела свое характерное мурлыканье. Мурлыканье часто возникает в расслабленных ситуациях, например, во время поглаживания или тесного контакта со знакомым человеком. Оно также используется для общения между матерью и ее котятами вскоре после рождения. Мяуканье, с другой стороны, известно своей универсальностью", - рассказала соавтор исследования Анжа Шильд.

В публикации отмечается, что кошки используют мяуканье во многих различных ситуациях, особенно во время взаимодействия с людьми, в частности, когда они просят еду, стремятся привлечь внимание или даже "жалуются".

Эта адаптивность четко проявилась в данных, где мяуканье демонстрировало гораздо большую вариативность в пределах одной особи.

Издание поделилось, что исследователи также сравнили мяуканье пяти видов диких кошек – африканской дикой кошки, европейской дикой кошки, джунглевой кошки, гепарда и пумы – с мяуканьем домашних кошек, используя большую коллекцию голосовых проявлений в Архиве звуков животных Музея естествознания.

Результаты исследования показали, что мяуканье домашних кошек оказалось гораздо более разнообразным, чем у их диких сородичей.

"Жизнь с людьми, которые сильно отличаются по своим привычкам, ожиданиям и реакциям, вероятно, способствовала тому, что кошки научились гибко адаптировать свое мяуканье. Наши результаты подтверждают гипотезу, что мяуканье эволюционировало в чрезвычайно адаптивный инструмент для взаимодействия с людьми в мире, где доминируют люди", – отметила старший автор исследования Мирьям Кнерншильд.

Другие интересные факты о кошках

Ранее УНИАН сообщал, что ветеринар Марк Вест объяснил, почему кошки занимают место хозяина на диване или кровати, как только оно освободилось. Вест отметил, что это одна из самых эмоциональных вещей, которую делает домашний любимец.

Также мы писали, что ветеринары назвали температуру на улице, которая вызывает у кошек дискомфорт и животное следует обязательно забирать домой.

Вас также могут заинтересовать новости: