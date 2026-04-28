Археологи нашли на дне шахты запечатанную гробницу с покрытой золотом мумией (фото)

В Египте была обнаружена покрытая золотом мумия, запечатанная в гробнице более 4300 лет назад, что делает это открытие редким. Скрытая в известняковом гробу глубоко под землей, мумия осталась совершенно нетронутой. Об этом пишет Daily Galaxy.

Место находки находится в некрополе Саккара недалеко от Каира, огромном захоронении, которое веками использовалось влиятельными людьми. По словам Захи Хавасса и Высшего совета по древностям Египта, гробница относится к Пятой и Шестой династиям, к периоду Древнего царства.

Отмечается, что мумия сразу привлекает внимание, но это не единственное, что здесь важно. Находящиеся поблизости гробницы, статуи и предметы помогают составить более полную картину и показывают, как люди жили, работали и готовились к загробной жизни.

На дне 15-метровой шахты археологи обнаружили известняковый гроб, все еще запечатанный древним раствором. Внутри находилась удивительно хорошо сохранившаяся мумия человека по имени Хека-шепес, идентифицированная по надписям в погребальной камере. Захи Хавасс сказал:

"Я заглянул внутрь, чтобы посмотреть, что там внутри саркофага: прекрасная мумия человека, полностью покрытая слоями золота".

Важно, что находки в таком неповрежденном состоянии в Саккаре редки, поскольку большинство гробниц в этом районе были вскрыты столетия назад. Что сразу привлекло внимание команды, так это золото, покрывающее лицо мумии. Подобные предметы обычно разграблялись мародерами, поэтому их сохранность особенно поразительна.

Зачем использовалось золото

Золото было не просто украшением. В древнеегипетских верованиях оно было связано с божественным и часто описывалось как плоть богов, нечто, что должно было существовать вечно. Тонкие листы золота аккуратно помещались поверх оберток и закреплялись смолой, что также помогало замедлить разложение тела с течением времени.

Отмечается, что такой вид захоронения был предназначен для небольшой элиты. Для этого требовались ресурсы и квалифицированная работа, которые большинство людей просто не могли себе позволить. Это говорит о том, что Хека-шепес занимал важное положение. Тем не менее, статус в те времена определялся не только богатством, но и ролями, связями и близостью к власти.

Это открытие вписывается в более широкий погребальный ландшафт, наполненный значительными захоронениями. Близлежащие гробницы принадлежали жрецу царской пирамиды и дворцовому чиновнику, что указывает на сообщество, тесно связанное с элитными кругами.

"Это открытие очень важно, поскольку оно связывает царей с людьми, жившими вокруг них", - заявил Али Абу Дешиш, еще один археолог, участвовавший в раскопках.

Интересно, что также были найдены статуи из известняка и дерева, в том числе некоторые, связанные с человеком по имени Фетек. Эти статуи служили заменителями умерших, принимая подношения вместо них. Были также найдены более мелкие предметы, такие как амулеты, керамика и каменные сосуды. Как показывают данные раскопок, они помогают объяснить погребальные обычаи и повседневную жизнь.

