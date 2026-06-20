Ученые нашли крыло динозавра, сохранившееся в необычайно детальном виде

Большинство окаменелостей такого возраста теряют все первоначальные биологические сигналы, но эта находка до сих пор содержит молекулярные остатки.

В северо-восточной Бразилии обнаружена кость крыла птерозавра возрастом 113 миллионов лет. Окаменелость, не только сохранила структуру кости, но и содержит химические следы, указывающие на то, чем питалось животное и как оно было захоронено.

По данным Университета Кертина, это редкий случай, когда анатомия и химия сохраняются вместе спустя более 100 миллионов лет. Находка описана в исследовании, опубликованном в журнале iScience.

Отмечается, что птерозавры были летающими рептилиями, которые жили рядом с динозаврами и были одними из первых позвоночных, освоивших активный полет. Размах крыльев некоторых достигал 12 метров, а их полые кости делали их легкими при жизни, но опасными после смерти. Эти же полые структуры иногда помогали сохранять их необычным образом, когда условия на морском дне были идеальными.

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Что особенно примечательно, так это то, сколько информации сохранилось. Большинство окаменелостей такого возраста теряют все первоначальные биологические сигналы, но эта находка до сих пор содержит молекулярные остатки.

Кость крыла, сохранившая не только свою форму

Интересно, что окаменевшая фаланга крыла сохранилась в трех измерениях, то есть она не деформировалась под давлением осадочных пород, как это часто бывает с древними костями.

Как отмечается в исследовании, такая сохранность позволяет исследователям лучше рассмотреть первоначальную структуру, вплоть до мельчайших анатомических деталей, которые обычно теряются со временем.

Еще более удивительным является то, что ученые обнаружили внутри окаменелости молекулы стероидов. Ведущий автор исследования Клити Грайс, заслуженный профессор имени Джона Кертина, выразила это просто:

"Эта окаменелость - настоящая капсула времени. Она не только прекрасно сохранилась, но и впервые мы обнаружили следы стероидов у птерозавра, что является дополнительным доказательством того, что эти существа, вероятно, питались рыбой или кальмарами".

Эти молекулы важны, потому что они чрезвычайно редки. Органические соединения обычно разлагаются задолго до того, как окаменелости достигают такого возраста. Их сохранение здесь предполагает, что что-то в среде захоронения замедлило или перенаправило обычный процесс разложения, закрепив следы биологии животного.

Химические следы внутри крыла птерозавра

Важно, что после смерти птерозавра и его погружения на морское дно, он не просто разложился. Вместо этого, микробы взяли верх, изменив химический состав вокруг тела. В исследовании объясняется, что ключевую роль в этом процессе сыграли сероокисляющие бактерии.

Как объясняют ученые из Университета Кертина, эти микробы вызвали изменения в окислительно-восстановительных условиях, то есть изменения во взаимодействии кислорода и химических веществ в осадочных породах. Это привело к образованию минералов вокруг останков, постепенно запечатывая кость в своего рода естественную оболочку. Грайс отметила нечто, что переворачивает с ног на голову распространенное предположение:

"Вместо того чтобы быть разрушенными кислородом, некоторые окаменелости сохраняются благодаря ему, посредством окислительных процессов, осуществляемых древними микробиомами".

Отмечается, что со временем эта микробная активность помогла стабилизировать кость, сохранив ее форму и тонкую структуру.

"Микроорганизмы, включая сероокисляющие бактерии, начали расщеплять мягкие ткани и жиры, вызывая минерализацию вокруг тела - процесс, который со временем помог сохранить его структуру в невероятной детализации на протяжении более 100 миллионов лет", - объяснила она.

Древняя экосистема морского дна, сохранившаяся в камне

Окаменелость была найдена в морских отложениях на северо-востоке Бразилии, что означает, что животное, вероятно, вскоре после смерти оказалось на древнем морском дне. Эта обстановка имела значение. Сочетание осадка, микробов и химических изменений создало своего рода естественную систему сохранения, которая встречается нечасто.

Интересно, что птерозавры имели полые кости, и эта особенность могла иметь значение после захоронения. Эти пустые пространства могли позволить богатым минералами жидкостям легче перемещаться через кость, помогая сохранить внутренние детали по мере образования минералов вокруг нее.

В исследовании приняли участие ученые из Бразилии, Германии и США, использовавшие передовые методы визуализации и геохимии в лабораториях Университета Кертина. Эти методы помогли реконструировать как физическую структуру кости, так и химическую историю, скрытую внутри нее.

Кроме того, аналогичные закономерности сохранения начинают проявляться и на других участках, что указывает на то, что этот случай из Бразилии, возможно, не является уникальным.

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