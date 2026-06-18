Забытое общество 500 лет было изолированным в подземных пещерах: что там нашли археологи

Команда проанализировала 39 человек, найденных при раскопках на кладбище.

Новое исследование человеческих останков из Лас-Гобас, средневекового пещерного поселения на севере Испании, проливает свет на малоизвестную популяцию, пережившую столетия потрясений на иберийской границе. Об этом пишет Daily Galaxy.

Сочетая древнюю ДНК с археологическими и историческими данными, исследователи обнаружили подсказки, которые ставят под сомнение давние представления о прошлом этого сообщества.

Опубликованное в журнале Science Advances исследование предлагает необычайно подробный взгляд на жизнь людей, населявших Лас-Гобас в период с VI по XI века. Результаты раскрывают историю, сформированную изоляцией, выживанием и неожиданными связями, которые стали очевидны только после тщательного изучения древних останков этого места.

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Расположенный в современной провинции Бургос, недалеко от деревни Лано, Лас-Гобас известен своей церковью и жилищами, высеченными прямо в скале. Его кладбище, содержащее десятки захоронений, стало объектом исследования, раскрывающего тайны, скрытые почти тысячу лет.

Община, в основном державшаяся обособленно

Интересно, что команда проанализировала 39 из 41 человека, найденных при раскопках на кладбище. Согласно исследованию, генетические данные указывают на эндогамную популяцию, то есть люди в основном формировали семьи внутри одной общины на протяжении многих поколений. Проект возглавлял Рикардо Родригес Варела из Центра палеогенетики в Стокгольме. Он сказал:

"Наши результаты показывают, что эта община оставалась относительно изолированной по крайней мере в течение пяти веков. Хотя Лас-Гобас расположен к северу от регионов, находившихся под исламским правлением, мы обнаружили относительно низкий уровень североафриканского и ближневосточного происхождения по сравнению с другими средневековыми людьми с Пиренейского полуострова, и мы не наблюдали значительного увеличения этих компонентов происхождения после исламского завоевания Иберии".

Генетические данные выявили относительно низкий уровень североафриканского и ближневосточного происхождения по сравнению с другими средневековыми популяциями полуострова. Исследователи также не обнаружили значительного увеличения этих компонентов происхождения после исламского завоевания.

Интересно, что этот результат привлёк внимание исследователей, поскольку во многих частях средневековой Иберии в тот же период происходили смешения населения и демографические сдвиги. Лас-Гобас, по-видимому, пошёл другим путём, сохранив свой уникальный генетический профиль на протяжении веков.

Древние бактерии раскрывают, как жили люди

Исследование не ограничивалось изучением происхождения. Ученые также искали следы древних патогенов, сохранившихся в останках, что позволило получить новые сведения о здоровье и повседневной жизни людей, населявших пещерное поселение.

Зоэ Пошон, также из Центра палеогенетики, сообщила, что команда идентифицировала Erysipelothrix rhusiopathiae, бактерию, которая может вызывать кожные инфекции при инфицировании открытых ран. Этот патоген часто связан с контактом с домашними животными.

По мнению исследовательской группы, это открытие предполагает, что животноводство играло важную роль в местной экономике и повседневной жизни. Возможно, это небольшая деталь, но она помогает дополнить картину жизни в средневековом сельском поселении. Останки также демонстрировали признаки насилия. У некоторых людей были обнаружены травмы, предположительно нанесенные ударами меча.

Древний вирус с европейским прошлым

Важно, что одним из наиболее поразительных результатов исследования стало обнаружение вируса оспы (variola virus), возбудителя оспы, в одном из более поздних захоронений в пещере.

Исследователи объяснили, что штамм, обнаруженный в Лас-Гобас, очень похож на штаммы, ранее найденные в Скандинавии, Германии и России. Эта связь предполагает, что болезнь широко распространялась по Европе в средневековый период. Это открытие также может изменить взгляды историков на появление оспы на Пиренейском полуострове. Андерс Гётерстрём, старший автор исследования, сказал:

"Удивительно, сколько информации нам удалось собрать об этой группе людей благодаря нашим археогенетическим исследованиям. К X веку оспа, по-видимому, поразила Лас-Гобас, вероятно, распространяясь по Европе, а не исламскими путями, как предполагалось ранее относительно проникновения оспы на Пиренейский полуостров".

Исследование раскрывает жизнь людей, которые оставались в необычайной изоляции, сталкиваясь с болезнями, насилием и политическими преобразованиями, менявшими облик средневековой Европы.

Новости археологии

В центральной Италии археологи обнаружили полностью запечатанную этрусскую камерную гробницу, нетронутую с момента её закрытия примерно 2600 лет назад.

Эта находка, сделанная на месте Сан-Джулиано, названа одним из наиболее значительных открытий за последние десятилетия для понимания доримской цивилизации, некогда процветавшей в этом регионе.

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