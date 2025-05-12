В новом исследовании подвергли сомнению обоснованность одной из важных гипотез.

Новое открытие ученых может пролить свет на эволюцию жизни на Земле, оно по сути бросает вызов 160-летней теории происхождения жизни, пишет scitechdaily.com.

В публикации напоминается, что одна из давних теорий среди химиков гласит, что рибоза, сахар, который образует структурную основу РНК, возник спонтанно в результате химического процесса, но новые исследования оспаривают эту идею.

Так, в новом исследовании, опубликованном в Chem, ученые из Scripps Research и Технологического института Джорджии подвергают сомнению обоснованность гипотезы "формозной реакции".

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"Эта гипотеза предполагает, что простые молекулы формальдегида реагировали в условиях ранней Земли, образуя рибозу. Но новые результаты показывают ключевое ограничение: в контролируемых экспериментальных условиях реакция формозы не дает линейных сахаров, таких как рибоза. Вместо этого она преимущественно производит разветвленные структуры сахаров, которые несовместимы с образованием РНК", - отмечается в статье.

В итоге подчеркивается, что данные результаты не только меняют общее понимание того, как могли возникнуть основные молекулы жизни, но и предлагают идеи, которые могут повлиять на синтетическую биологию и стратегии производства биотоплива.

Как отметил автор исследоания, профессор химии в Scripps Research Раманарайянан Кришнамурти, концепция реакции формозы как пребиотического источника рибозы требует серьезного пересмотра:

"Если мы хотим понять, как эти молекулы сахара возникли на ранней Земле, следует изучить другие модели и варианты".

Соавтор исследования, почетный профессор Технологического института Джорджии Чарльз Лиотта заявил, что их результаты ставят под сомнение реакцию формозы как основу для образования линейных сахаров.

И, как указывается в статье, хотя мягкие условия реакции исследования не смогли создать линейные сахара, необходимые для объяснения происхождения РНК, методы могут быть полезны для биотопливной промышленности, где разветвленные сахара являются желанным товаром.

"Наша работа может быть полезна для производства биотоплива, поскольку мы обнаружили, что при более мягких условиях мы можем более чисто производить разветвленные сахара, которые можно использовать для зеленого топлива", - заявил Кришнамурти.

Это не обязательно конец исследований происхождения жизни с помощью реакции формозы, но исследователи надеются подтолкнуть другие направления мышления, добавили в издании.

Напомним, ранее ученые выяснили, как древние люди согревались на территории Украины 26 тысяч лет назад.

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