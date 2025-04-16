Уникальная находка позволила ученым узнать, насколько хорошо древние люди умели разводить костры.

Ученые благодаря уникальной находке смогли узнать, как древние люди согревались на территории Украины во время ледникового периода. В этом им помогли следы трех кострищ, которые были найдены на берегу реки Днестр возле села Кормань в Черновицкой области, пишет Interesting Engineering.

Отмечается, что открытие совершили ученые из Университета Алгарве и Венского университета. В своем исследовании они объяснили, как следы кострищ помогли им узнать новую информацию о жизни древних людей.

В издании поделились, что ученые использовали ряд инновационных геоархеологических методов, чтобы обнаружить следы трех кострищ времен периода Максимума последнего оледенения, который произошел 26 500-19 000 лет назад. Тогда температура воздуха в Европе опускалась и держалась в пределах от -27 до -20 градусов Цельсия.

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Ученые рассказали, что они получили потрясающие сведения о том, насколько сложным было понимание древних людей технологий разведения костров. Тем не менее они до сих пор не понимают, почему ранее им не удавалось совершать подобные открытия.

"Была ли большая часть доказательств уничтожена характерным для ледникового периода попеременным замерзанием и оттаиванием почвы? Или люди не нашли достаточно топлива во время последнего ледникового максимума? Или они не использовали огонь, а полагались на другие технологические решения?", - задается вопросами ведущий автор исследования и геоархеолог из Университета Алгарве Уильям Мерфри.

Ученые заявили, что с помощью микростратиграфического анализа, микроморфологии и колориметрического анализа они точно определили один из единственных признаков огня времен ледникового периода. В итоге им удалось найти следы трех очагов, которые были разведены дровами разного размера.

В издании добавили, что исследователи обратили внимание на то, что температура этих костров достигала более 600 градусов Цельсия. По словам ученых, это говорит о мастерстве людей выживать даже в самых экстремальных условиях.

"Люди прекрасно контролировали огонь и умели использовать его по-разному, в зависимости от цели костра. Но наши результаты также показывают, что эти охотники-собиратели использовали одно и то же место в разное время года во время своих ежегодных миграций", - объяснил ученый Филипп Р. Нигст.

Кроме того, анализ показал, что древние люди использовали древесину, в частности еловую, для разжигания костров во время пика ледникового периода. Исследователи также не исключают использование костей или жира, поскольку в пик жары древние люди сжигали кости животных в яме до хрустящей корочки.

Другие открытия ученых

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