Более 30 лет расследований: ученые раскрыли тайну затонувшего корабля с золотом

После почти 30 лет исследований удалось идентифицировать голландское судно XVII века с 400 золотыми монетами, которое затонуло у побережья Англии после шторма в 1633 году.

После почти 30 лет исследований ученые наконец идентифицировали затонувшее судно, найденное у южного побережья Англии, на котором обнаружили сотни золотых монет. Речь идет о голландском торговом судне "Дом ван Келен", которое затонуло в 1633 году после штормов во время рейса из Марокко в Нидерланды, пишет портал Historia.

Об открытии говорится в новой книге исследователей, которые десятилетиями работали над идентификацией корабля. Расследование длилось почти 30 лет после того, как в 1995 году дайверы обнаружили обломки судна у города Салкомб в графстве Девон.

В проекте принимали участие ученые из Британского музея, Борнмутского университета и Юго-Западной морской археологической группы. Историк Ян Фрил обнаружил архивные документы, подтвердившие маршрут судна и его происхождение.

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Согласно данным исследования, корабль "Дом ван Кёлен" попал в сильные штормы во время рейса из Марокко в Нидерланды.

Судно начало набирать воду и в конце концов затонуло у побережья Англии. Все члены экипажа, по данным историков, выжили.

На борту корабля перевозились значительные коммерческие грузы, в частности:

150 мешков гумиарабика;

64 мешка селитры4

320 козьих шкур;

около 9000 берберских золотых монет.

После подъема части груза в XVII веке более 400 золотых монет оставались на морском дне до их повторного обнаружения в 1995 году.

По словам профессора морской археологии Дейва Пархема из Борнмутского университета, находка имеет большое историческое значение.

"Это создает важный контекст для понимания африканской торговли золотом и процветающей морской торговли XVII века", – отметил он.

Другой исследователь Британского музея Джереми Д. Гилл подчеркнул, что открытие имеет международное значение:

"Теперь можно рассказать историю голландского корабля, который перевозил североафриканское золото и потерпел крушение у побережья Англии".

Среди артефактов, поднятых со дна моря:

оловянная посуда;

золотые украшения;

керамика;

печать;

геодезическая гиря в форме рыбы;

золотой самородок.

Все находки в настоящее время хранятся в коллекции Британского музея.

Историки отмечают, что в XVII веке Нидерланды были одним из центров мировой морской торговли. Корабль "Дом ван Келен" является примером сложных торговых маршрутов между Европой и Северной Африкой, где золото и сырье активно обменивались на промышленные товары.

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