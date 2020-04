SpaceX вывела на орбиту 60 спутников программы Starlink (видео)

Ракета Falcon 9 успешно стартовала с Космического центра Кеннеди во Флориде.

Американская компания SpaceX провела седьмой запуск в рамках программы Starlink.

Ракета Falcon 9 стартовала с Космического центра Кеннеди во Флориде, который принадлежит Национальному аэрокосмическому агентству США.

Falcon успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink.

Первую ступень ракеты успешно приводнили на платформу Of Course I Still Love You (Конечно, я все еще тебя люблю) в Атлантическом океане.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля SpaceX повторно отложила запуск Falcon 9 с интернет-спутниками. В компании уточнили, что старт был прерван автоматической системой. 16 апреля появилась информация о том, что запуск Falcon 9 отложен на неделю, однако сама компания SpaceX тогда не подтвердила информацию об изменении в расписании вывода спутников Starlink на околоземную орбиту.

Starlink - спутниковая сеть нового поколения, которая в случае успешного функционирования сможет обеспечить людей по всему миру широкополосным доступом в интернет.