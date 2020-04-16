Запуск Falcon 9 перенесен на неделю - СМИ

Сама компания SpaceX не подтвердила информацию об изменении в расписании вывода спутников Starlink на околоземную орбиту.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с седьмой группой микроспутников Starlink компании SpaceX состоится, вероятно, на неделю позже запланированного.

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Как сообщала Florida Today, запуск ракеты-носителя с 60 спутниками Starlink с мыса Канаверал (штат Флорида), намеченный на 16 апреля, был отложен на неопределенный срок. В среду изданию стало известно, что он, как ожидается, состоится 23 апреля в 15:16 по времени Восточного побережья США (21:16 по киевскому времени), передает 112.ua.

Сама компания SpaceX пока не подтвердила информацию об изменении в расписании вывода спутников Starlink на околоземную орбиту. Издание в свою очередь не называет причины переноса запуска.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.